Poco después, el presentador entrevistaba a Guillermo, que no tenía ni idea de quién le había llevado hasta el programa ni para qué. Con alguna pista relacionada con Argentina, descubrió que Valentino estaba detrás de la sorpresa. El invitado no pudo contener las lágrimas al escuchar una carta de su amigo, pero lo que no esperaba era verle en persona.