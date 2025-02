Posteriormente, el presentador recibía en plató a Rafa, que no sabía muy bien a qué había venido ni quién le había llevado hasta allí. El invitado bromeaba con que fuese un hijo no reconocido, pero pronto se dio cuenta que su mujer estaba detrás de la ‘sorpresa’ y que su desorden era la causa.

Tras las bromas y los intentos de justificación de Rafa con Jorge Javier, la pareja se reencontraba en plató sin saludarse y bajo una gran tensión. “Tienes que cambiar, no solo en ser más ordenado, tienes que cambiar en todo… si no, tendrás que buscarte un buen bufete de abogados”, le decía ella. “Me ha quedado claro el mensaje, me voy a portar bien”, decía él.