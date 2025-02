El enfado de la madre de Jesús Calleja por su viaje al espacio: "Esta aventura se va fuera de mi cabeza"

María, madre de Calleja, ha protagonizado una divertida conversación con Ana Rosa Quintana en la que ha dejado claro lo que sintió cuando su hijo le dijo que se iba al espacio: "Pensé que era una broma, pero ahora ya me lo creo y él sabe que no quiero.... no me queda más remedio que aceptarlo con buena cara, pero por dentro no es así. No me acostumbro a sufrir más y menos a mis años".