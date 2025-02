Blanca Romero , presentadora de 'Next Level Chef', charla tanto con cocineros como con concursantes cuando estos últimos se encuentran en los fogones del programa de Telecinco. Y de vez en cuando, nos deja confesiones que quizás, nunca antes sabíamos.

Era en ese momento cuando Blanca Romero contaba un ejemplo tras las últimas palabras que acababa de decir hablando sobre el esfuerzo: "Me acuerdo que, con mi hija, que tenía 21 años, cuando me quedé embaraza y con una cesárea -a los creo que 18 días- estaba desfilando lencería para Sardá en Gaudí. Y desfilé tiesa, como si no pasara nada. Cuando llegué era como: 'Dios mío".