Durante el viaje en coche con Andy K, Esperanza Aguirre se sinceraba ante las cámaras de 'CQC', desde si es cierto que tiene un 'Goya', historia que explicaba y recordaba cómo surgió la información de que Isabel Ayuso manejaba las redes sociales de su perro : "Ella tuvo la idea de hacer un tuit de mi perro, pero luego no manejó esa cuenta".

Cuando terminaba este recorrido en coche, Esperanza Aguirre y Andy K se encontraban con nuestra reportera Violeta Muñoz tras protagonizar ambos un divertido y surrealista momento: "Tengo mucha experiencia con entrevistados y, hasta ahora, no pude manejar en ningún momento la entrevista. Cómo me costó, qué difícil". Con lo que ella bromeaba: "Me encanta que sufra el entrevistador".