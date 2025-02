A su vez, Dani Fez tenía ocasión de hablar con Santos Picón , dueño de Calzados Picón, quien ha fabricado las alpargatas de la reina Letizia, de la princesa Leonor y de las las infantas Elena y Cristina, entre otros. Y no solo eso. También ha hecho las alpargatas de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Y llegaba el momento: el encuentro de nuestro reportero con la reina y su saludo a 'Caiga quien caiga'.

Después de colarse entre la multitud que esperaba la llegada de los reyes, Dani Fez no se iba a cortar al ver al verlos: "¡Hola Letizia!". "¡Letizia! ¡Que estamos aquí! ¡Hola!", exclamaba el reportero. "¡Hola Daniel!", señalaba la reina Letizia. La reacción de Dani Fez era de sorpresa total, mirando a cámara: "¿Lo has visto? ¡Ha dicho 'hola Daniel'!". "Tengo el corazón un poco fuera de mí", añadía Dani Fez, que se sentaba tras ser superado por la situación. "¿Agua no tenéis?", preguntaba.