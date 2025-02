Pocos serán los que no hayan oído hablar de Montoya o que no hayan visto sus carreras por la playa de 'La isla de las tentaciones' al grito de "me has destrozado por dentro" después de haber visto a su novia, Anita, haber intimado con un tentador en el reality estrella de Telecinco (de hecho, esta imagen ha llegado a Estados Unidos). Por eso no ha sido extraño que, cuando Ana Rosa ha sacado los nombres de estos participantes en su mesa de actualidad, rápidamente Espinosa de los Monteros sabía de quiénes se estaba hablando y ha hecho una referencia a uno de los personajes de 'La princesa prometida'.