Incluso en Estados Unidos se han hecho eco de la escena en la que Montoya sale corriendo hacia Villa Playa después de ver imágenes de su novia Anita en la cama con el tentador Manuel. Whoopi Goldberg compartió el momento en su programa 'The view' y el resto de colaboradores del programa no daban crédito ante lo sucedido. Incluso comentaron que la escena se merecía un premio Emmy por su ambientación y dramatismo.

Montoya ha agradecido todo el apoyo que ha recibido y ha dicho en sus stories de Instagram: "Mirad la cara que se me queda (está usando un filtro para su vídeo) cuando veo lo que me está pasando. No sé qué está pasando. Quiero desearos un fin de semana muy flamenco. Estoy agradecido, de verdad, por todos los mensajes para todos (...) Como siempre digo, uno se ronea, lo bueno, lo malo, aunque hay muchos pájaros por ahí que no hay que echarle muchas cuentas. Larga vida a la vida siempre, señores. Que sean muy felices y pa' lante. Seguimos remando, seguimos en el resurgimiento".