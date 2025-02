Enrique desapareció en Ayamonte, Huelva, a finales de diciembre y desde entonces su familia no ha vuelto a saber nada más de él. Óscar no podía contener las lágrimas al contar cómo está viviendo la desaparición de su hermano:

“ Fue un día normal en el que nosotros, que vivimos un poco fuera de lo que es el pueblo , fuimos a hacer los recados . Yo fui a lavar ropa, a la lavandería, iba al médico y a la farmacia, y quedamos en que cuando terminásemos nos veíamos y volvíamos a casa. Termino, lo llamo, no me contesta, digo bueno, me voy a casa, ya me llamará él, ya volverá. Eso fue la última vez que hablé con él. Nada más desde entonces.”, explicaba con la voz entrecortada.

“Es una desaparición muy extraña. Él tiene un problema mental, una bipolaridad. Él había sufrido años antes muchísimo y ha intentado quitarse la vida varias veces… no sé lo que ha podido pasar, pero mi hermano a mí no me hace esto. A mí no me puede hacer esto mi hermano, yo llevo cuidando de él desde hace dos años”, aseguraba.