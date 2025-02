La relación de Manel y Fátima se tambalea. La tensión que hay entre ella y su suegra tiene consecuencias en la pareja porque según Fátima él no la defiende. Tras darle un aviso en diciembre la situación mejoró, pero tan solo dos meses después su madre vuelve a las andadas.

Fátima asegura que nunca ha notado el cariño por parte de su suegra Eli, pero últimamente esa relación ha ido de mal en peor: "Me dice que soy una guarra, que su hijo se merecía más, que no soy buena madre...".

Todo empezó cuando Fátima se fue a vivir con ellos después de haber tenido un hijo con Manel. "No me dejaba tocar al niño porque yo era una primeriza y no sabía hacer nada".