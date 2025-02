Ana Peleteiro sorprende a un fan atleta e invidente: "Lo que estás haciendo es increíble"

Ana Peleteiro ha participado en una sorpresa muy especial. Para ello, conocemos en primer lugar a Víctor, a Magnolia y a su hijo Ezequiel, padres y hermano de Edu . Edu es un atleta que está cumpliendo sus sueños deportivos a pesar de sufrir una disminución visual . Quieren alentarle a seguir adelante y aquí es donde entra en acción la atleta olímpica.

La ceguera no ha impedido que Edu haya destacado en el atletismo . El joven comenzó a destacar en pruebas de velocidad y salto de longitud, llegando a ganar campeonatos a nivel nacional e internacional. Tiene varias medallas europeas y mundiales y ha participado en los Juegos Paraolímpicos . Su familia quiere decirle lo orgullosa que está de él.

Durante su charla con Jorge Javier Vázquez, Edu confiesa que Ana Peleteiro es una de las atletas a las que más admira por todo lo que ha conseguido sobre la pista de atletismo, pero no se llega ni imaginar que ella estaba muy cerca, a punto de sorprenderle.

“No tenía la suerte de conocerte. He escuchado hoy tu historia por primera vez y puede ser que tu humanidad sea por mi trabajo y lo que hago en la pista, pero yo, a partir de hoy, me voy de aquí soy tu fan número dos porque el número 1 es tu hermano, no le voy a quitar ese puesto…