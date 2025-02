Rocío no da demasiada importancia a lo que sucedido y decide mantener el contacto con esta hermana de su madre. Cuando Daniel se entera le dice que le duele mucho que no se haya puesto de su parte. Rocío felicita a su hermano por su cumpleaños y él le responde que ha echado por tierra su día y le pide que se olvide de él.

Nada más verse en el plató de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ a través de la pantalla, ambos no han podido evitar emocionarse : “Te he traído aquí para decirte que te quiero un montón, que estos dos años sin hablar han sido horribles, mi hija te echa también de menos. Mamá estaría orgullosa de que nos volviéramos hablar”.

Rocío le pide a su hermano dejar sus roces a un lado para volver a tener la relación que tenían en el pasado. Por su parte, Daniel explica las razones por las cuales dejó de hablar a su hermana, desmintiendo el motivo de la fianza y el conflicto con su tía: dice que no le habla porque puso una condición para ir a su boda y era que no acudiera su tía.

Daniel cuenta, además, que su tía dijo algo que él no perdona y que por eso no pasaba por alto el hecho de que estuviera en la boda de su hermana: “Si tanto quiere a su madre, no lo permitiría como no lo permito yo”, dice él, tajante. Tras una dura y tensa conversación en la que Daniel se muestra inflexible, ¿se producirá el esperado abrazo entre los hermanos?