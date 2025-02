Blanca no se imagina tener que decirle a su hijo que tiene que dejar el campo de fútbol y le ha contado que no era nada fácil ser madre soltera y comerse todos los partidos y entrenamientos . Además, le ha contado que ella soñaba con ser bailarina cuando era pequeña y que fue imposible.

Con 40 años la presentadora lo intentó, pero se dio cuenta de que ya no tenia edad para el ballet. Eso sí, le ha dicho que es muy elástica y que no se lo demostraba allí mismo porque no llevaba pantalón, pero que podía subir las dos piernas “me quedo como una alcachofita”.