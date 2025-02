En mitad de una prueba de cocinado de aprovechamiento llena de tensión, Blanca Romero ha querido rebajar relajar los ánimos y ha propuesto a los cocineros del ático que cantaran para que la comida supiera mejor, pero no se esperaba que tan solo unos segundos después fuera ha hacer un llamamiento a Telecinco .

Blanca Romero ha querido poner un poco de alegría en el cocinado de la segunda prueba y les ha pedido a los cocineros del equipo rojo de Rakel Cernicharo que cantaran con ella “así la comida sale más rica” y ha comenzado a cantar la canción ‘Killing me soflty with his song’.