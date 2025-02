" A mí me da pena porque yo recuerdo el primer 8M que fue todas las feministas juntas , todas las ideologías juntas, da igual que de Ciudadanos, del PP o del PSOE, que a mí me costó una pasta porque yo no vine a trabajar y me lo descontaron del sueldo. Qué pena lo que han hecho, dividir el feminismo… Este 8-M ¿Quién va a ir? Va a ir… ¿Iren Montero? ¿Ione Belarra? ¿Va a ir Yolanda Díaz? ”.

Ante la pregunta de una de las colaboradoras, la presentadora ha dejado claro que ella no iba a ir a la manifestación “No, yo no voy a ir, yo soy feminista todos los días. No me hace falta manifestarme y menos con esas compañías… Fui cuando había que ir”.