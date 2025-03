Susana Cabrera es de Toledo, tiene 51 años y su hermano José Luis se fue de casa un día y las ultimas noticias que conoce sobre él, es que estaba en Murcia. No han vuelto a tener contacto desde hace casi 30 años. Ahora, busca a su sobrina , Irene Bianca para poder estar más cerca del entorno de su hermano.

“Se marchó sin más… mi madre siempre estuvo esperando noticias de él, noticias que nunca se produjeron. Ella me pidió antes de morir que lo buscase ”. Además, Susana cuenta que su madre falleció con la pena de “no saber nada” de hijo.

Por otro lado, Susana cuenta que la última noticia que tuvo de su hermano fue una carta y una fotografía en la que salía su hija, Irene Bianca: “Para mi tía Susana, papá me habla mucho de ti. Perdona por no llevar tu nombre, yo soy cosa de dos, papá y mamá. Muchos besos y feliz navidad. Te quiero, Irene Bianca”.

Estos datos hacen que Susana sea incapaz de contener las lágrimas: “Me gustaría encontrar a alguien que me cuente cosas de él, por mi madre y por mí. Ya que no puedo tenerle a él, me encantaría tener a alguien al lado que haya estado con él”.