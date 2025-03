"Me gustaría seguir conociéndote y tener una cita porque me gustas ". Sin tapujos, directo, así de claro ha sido Alejandro en cuanto se ha reencontrado con su amor platónico con 'El diario de Jorge'.

Pero Angy tiene una cosa que contarle y no sabe cómo hacerlo: "A ver... es que..." . Así que decide empezar por decirle que, ahora que están más calmados, le perdona por el 'rifirrafe' que tuvieron el día en el que se conocieron más que nada porque sabe que pueden ser "un dúo dinámico". Alejandro no sólo quiere esto con ella e insiste: "tuve un flechazo" .

La respuesta de Angy le cae como un jarro de agua fría: "Yo lo que te puedo ofrecer es una relación de amistad porque yo he venido aquí con mi novio" . Alejandro se lleva las manos a la boca y después al corazón a la vez que dice "No..." . "No te ha salido bien", le dice ella.

El presentador invita a Miquel a sentarse en el sofá con ellos y el pretendiente de su novia se asusta: "No me va a pegar, ¿no?". Angy no ayuda: "¿Van a pelear ahora?", pregunta. Pero nada que ver, ambos se saludan dándose la mano cordialmente. "No hay nada que hacer digo yo", afirma Miquel. Sin embargo, Alejandro tiene un plan: "Tomar algo los tres". Y todo termina de una manera que ninguno esperaba... ¡Miquel le enseña la técnica de los 'pasos prohibidos' que cautivaron a Angy!