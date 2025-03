Blanca Romero ha querido saber qué le había cambiado a Jordi Cruz al ser un hombre casado y el chef le ha dicho que nada en absoluto. La presentadora no le ha creído y le ha dicho que algo siempre cambia cuando pasas por el altar “ a mí me lo dijo un psicólogo y acertó ”, pero Jordi Cruz no estaba muy de acuerdo.

Cambiando de tema, Jordi Cruz le ha dicho a Blanca que la veía estupenda, feliz, realizada… pero ella le ha confesado que seguí sin ligar nada de nada “sabes que casi me cambio de acera en este programa”. La presentadora le ha explicado que en el programa había conocido a mujeres maravillosas que le habían explicado un montón de cosas de la sexualidad femenina “he aprendido que la vagina tiene 6 agujeros, he intentado mirármelos, pero no he podido”.