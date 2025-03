Bruno se queda a las puertas de la final de ‘Next Level Chef’

Se ha bloqueado en el momento que Jordi Cruz ha comenzado a explicarles el plato y no ha conseguido romper su estado de tensión. Al verle dar una y mil vueltas al mismo tomate, el chef ha intentado bromear con él y pedirle que se soltara para disfrutar del cocinado, pero no ha servido de nada. Bruno no sabía muy bien lo que estaba haciendo y no se ha dado cuenta ni de que se había cortado.