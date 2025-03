Tras ello, Jonathan insistía en que el hombre no le convenía a su suegra. Mercedes no ha dudado ni un segundo y se ha dirigido a la cámara para comunicarle que corta la relación con él. "Como no has querido entrar al programa...Yo creí que estabas diciendo que me querías, me has demostrado que no, así que aquí se acabó todo", le ha trasladado.