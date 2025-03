"Para mí hoy es una despedida poco habitual, ya lo ven... estoy sola, pero si se han dado cuenta hoy, quizá mi look les haya gustado. No sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. No está hoy conmigo, es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita por eso me la he puesto", ha comenzado explicando María Casado mientras se desanudaba la corbata de su compañero y que ha llevado todo el informativo.