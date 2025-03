"Estas son situaciones emotivas y se viven con mucha intensidad, pero yo lo llevo con calma. He aprendido muchísimo en Informativos Telecinco, en la cadena que acaba de cumplir 35 años, y me alegra formar parte de su historia. Me he ido, pero ahí estará mi legado ", ha subrayado.

El presentador ha aseverado que ha sido "una separación de mutuo acuerdo, amistosa y acordada. Durilla, pero amable" y ha recalcado que "no me he jubilado, no tengo eso en mente de momento y no está en mis planes inmediatos, como he leído por ahí. Sencillamente he entrado en una nueva etapa de mi vida".