Ahora, han sido sus compañeras las que han querido despedirse públicamente. Su gran compañera y amiga, María Casado , de la que estamos acostumbrados a ver post en las redes sociales de los dos periodistas juntos trabajando, todavía no ha dedicado una despedida por Instagram como esperábamos, pero sí que ha publicado una historia, acompañada de un corazón, del vídeo que subió su compañero anunciando su despedida.

La que sí ha dedicado un texto acompañado de un carrusel de fotografías juntos, es Leticia Iglesias, también periodista y presentadora del programa, que recordaba con añoranza el tiempo pasado junto a David con fotos más actuales y otras mucho más antiguas . "Querido David, gracias por regalarme tu confianza. Por tanto, ya sabes. Te admiro y te aprecio. En unos meses conseguiste multiplicar el respeto de muchos años . No te pierdo de vista amigo ", comentaba.

Con un mensaje más corto, Isabel Jiménez , presentadora de la edición del medio día de Informativos Telecinco, ha publicado otro carrusel con fotos antiguas donde el presentador y ella compartían momentos de lo más cómicos, tanto en el trabajo como fuera de él. En la publicación también ha incluido algunos vídeos en los que aparecen gastándose bromas en el plato . "Pues ya estaría... ¿no? Gracias por tanto . Te quiero, amigo. Lo demás ya está dicho", añadía en el post. "Gracias a ti por ser lo mejor de lo mejor desde el primer segundo hasta esta insólita despedida … 'love you'!!!", ha sido la respuesta de Cantero en un comentario de las fotografías.

Con una foto junto a Isabel Jiménez y con David Cantero entre ambas, Sara Carbonero se ha despedido del que fue su compañero y de su amigo con esta imagen que ha acompañado con un gran texto en el que la periodista también ha querido resaltar grandes recuerdos que ha tenido con Cantero desde el inicio de su carrera: Siempre recordaré cómo me tendiste la mano hace casi 15 años para no soltarme nunca. Por eso siempre estaré aquí para ti. Recuerdo cuando incluso me salvaste de un ataque de tos en directo y tuviste que seguir haciendo el bloque de deportes por mí", comienza diciendo.