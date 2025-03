Su abuela nada más entrar a plató, le confiesa a Jorge: "A Lucía la amo, la adoro y la quiero muchísimo, pero está muy distanciada de mí, no viene a verme y no sé por qué. No hemos vivido mucho tiempo juntas porque ella estaba más con la otra abuela y también tenemos nuestros roces".

"Tenemos un fuerte carácter las dos, pero yo siempre he querido hacer las paces con ella. Ella venía los miércoles a comer, pero ahora no viene. La escribo mensajes todos los días y no me contesta…hasta hoy. A veces me desespero porque es mi nieta y quiero que me diga por qué no me responde", explica Margot.