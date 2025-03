Al invitado de 'El diario de Jorge' le pasó algo muy especial con su amiga Maite. Desde que se la presentó su expareja a través de videollamada han sido 'uña y carne' a pesar de la diferencia de edad existente entre ellos: ella es 21 años mayor que él . Es una relación que él no había tenido nunca con nadie, una amistad que llegó incluso a poner celoso a su novio, quien hacía comentarios para ponerle en su contra: "Me lo hace sentir diciéndome que Maite está perdidamente enamorada de mi, que es muy tóxica, que cómo voy a seguir la amistad que tengo con ella".

A David le pudo el miedo a perder a su querida amiga Maite, así que optó por 'guardarse' y no arriesgarse. Sin embargo, cuando él le confesó lo que había sentido ella le preguntó que por qué no lo había hecho ya que ella había sentido exactamente lo mismo. "Le dije que no, que a mi me gustaban los hombres", señala, así que decidieron mantener su amistad como lo habían hecho hasta entonces. Hasta que una discusión con la madre de Maite jugando al parchís casi consigue romper su relación.