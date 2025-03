En unas declaraciones para la revista 'Lecturas', Paola contaba cómo se sentía con su nueva cara: "El cirujano me comentaba que la nariz me quedaba rara y me la han tenido que tocar. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy bruco. En fotos no me reconozco. Lo más duro fue no poder dar un beso a mis hijos. Durante más de un mes he estado comiendo purés, papillas y muchas proteínas con jeringuillas, con la boca totalmente cerrada".