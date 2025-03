Tras verse ella misma, la propia Paola Olmedo es la primera sorprendida. "Te miras todo, cada detalle. En fotos no me reconozco, es más raro todavía. Han tenido que retocarme todo. El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás", ha confesado en esta entrevista en la que por primera vez muestra su nuevo rostro.