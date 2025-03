Paola Olmedo está completamente irreconocible. La ex de José María Almoguera se ha sometido a un cambio de imagen radical y, tras ponerse en manos de un cirujano estético en una intervención de más de seis horas, su cara parece otra.

Una transformación brutal que no pasó desapercibida ante nadie y que generó comentarios hasta de la que era su nuera. El programa ‘Sálvame’ emitió un audio en el que Paola Olmedo hablaba sin pelos en la lengua sobre las operaciones de su exsuegra.

La exmujer de José María Almoguera, en una conversación con su madre y una clienta de la peluquería, dio a entender que no había quedado del todo bien tras sus retoques: “ He visto fotos y, hostia, ha pegado un cambio ”, declaraba.

“Era un cuadro. Antes tenía mogollón de papada. De todos modos, no entiendo por qué no ha quedado del todo bien, bien”, apuntó Paola Olmedo en ese audio. Unas palabras de lo más afiladas que no tardaron en provocar reacciones en todos los colaboradores de Telecinco.