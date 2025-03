"El Gobierno se ha puesto el traje de pana y ha regresado a 1986 para gritar, OTAN no, bases fuera. Mientras el Ejecutivo votaba a favor del rearme en Bruselas, en Madrid votaba en contra del rearme, y el presidente pedía que no se dijera rearme. Como esas abuelas que mandaban callar chistando a los niños cuando dicen culo. La prensa europea se ríe hoy de la actitud bélico-pacifista de Sánchez", comenzaba la presentadora.

Para finalizar, la Ana Rosa Quintana apuntaba: "Al presidente solo le queda ponerse el casco, coger el teléfono, y decir aquello de: "¿Es el enemigo? Tanques no tenemos, pero mandamos a Óscar Puente en un seiscientos y en lugar de disparar insulta. Bueno, no mata pero desmoraliza". En las épocas difíciles necesitamos a líderes que nos digan las cosas claras. Si decimos "salto tecnológico" en vez de "rearme", es como llamar pompis al culo. Dejémonos de eufemismos infantiles. No somos niños".