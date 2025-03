Su hermana explica que él salió por la mañana diciendo que iba a estar un par de días fuera de casa y que quería reflexionar. Desde el momento que salió de casa no se supo nada de él porque no se llevó teléfono, pero la hermana asegura que “esto era habitual en él, no hizo nada diferente a otras ocasiones”. Además, la hermana añade: “Cuando él quería hacer una salida, solía llamar a sus compañeros. No tenía ganas de irse solo, pero justo aquella vez no coincidió con ellos”.