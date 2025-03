La madre de María le retiró la palabra hace dos años cuando ella se convirtió al Islam y se mudó a Barcelona con su pareja

La invitada de 'El diario de Jorge' le pide a su hermana Carolina, quien no sabía cómo se encontraba, que medie con su madre

A pesar de que María viene de una familia católica, hace tres años decidió convertirse al Islam, la religión a la que pertenecía su pareja. Al tiempo, la joven decidió mudarse a Barcelona con él y desde que cogió aquel bus no ha vuelto a saber nada de su madre ya que esta le bloqueó de todos lados.

Con su hermana Carolina sí que sigue teniendo contacto, así que hoy llega al programa de 'El diario de Jorge' para pedirle que haga de mediadora entre ellas dos. Además, tras la negativa de su madre a entrar por teléfono, María aprovecha la oportunidad de lanzarle un desesperado mensaje.

La petición de María a su hermana

Su hermana Carolina conoce ambas versiones y, según cuenta, la razón por la que su madre dejó de hablar a María no fue únicamente su conversión al Islam: "De una semana para otra se quiso ir de casa con su nueva pareja y eso le sentó muy mal". Su enfado es tal que "literalmente ella está muerta como hija", asegura Carolina.

Según señala, parte del problema es que su hermana nunca ha intentado ponerse en contacto con su madre, pero María dice que es imposible porque le tiene bloqueada "de todas partes". Carolina era desconocedora de cómo se estaba sintiendo realmente su hermana ya que nunca se ha interesado por cómo se encontraba su madre. Sin embargo, la invitada de 'El diario de Jorge' confiesa que no lo ha hecho no porque no quiera, sino porque escucha los comentarios cortantes de su madre cuando hacen videollamada, como por ejemplo "Quita la cámara" o "No quiero verla".

Tras ver tan mal a María, su hermana tiene clara cuál es su decisión: "Yo intentaré mediar un poco la situación". Sin embargo, no cree que surja efecto porque nunca le ha confesado que la echa de menos. Es más, cuando Carolina le habla sobre ella, su respuesta es negativa: "Dice que no le hable de ella, que no le importa y por eso no lo hago".

El mensaje de María a su madre