Emilio, padre de Jessica, ha conversado minutos antes de que su hija entrara en directo al plató con Jorge Javier Vázquez, el presentador del programa. Le contaba que siempre ha querido tener relación con ella pero que no se ha producido " circunstancias de la vida ". "Siempre ha estado en mi pensamiento recuperarla , nunca me he olvidado de ella", reconoce.

Así que finalmente se ha producido la conversación entre una y otro. Jessica se ha sincerado y le ha preguntado el por qué de su desaparición. " Quiero saber si alguna vez me has querido y por qué no ejerciste de padre ", le ha lanzado.

"Yo siempre te he querido. No he ejercido de padre porque no me han dado esa oportunidad", asegura Emilio. Él le ha comentado además que su abuela -la madre de Emilio- vive a tan solo 100 metros suya. "Yo no la conozco, pero siempre he querido tener relación con ella", compartía Jessica.