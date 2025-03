Al invitado de ' El diario de Jorge ' le preocupa enormemente todas las compras que hace su novia a través de internet ya que todos los días llega un repartidor a casa con cajas a nombre de Macarena. Y es que su economía no puede afrontar estos gastos .

Por eso, Iván viene al programa para expresarle su preocupación a su pareja y advertirle que hay que 'apretarse el cinturón' . Para comunicárselo , el programa ha ideado una divertida forma que no ha pasado desapercibida. Así se ha enterado Macarena de qué le ha llevado hasta el programa de Jorge Javier Vázquez.

La novia de Iván llega al plató de 'El diario de Jorge' con ciertas nociones sobre quién le ha traído hasta aquí. "Sospechaba de mi pareja, pero claro, como me ha llevado esta mañana al ave y eso, me ha descuadrado la película" , le confiesa al presentador.

Mientras le cuenta a Jorge Javier Vázquez que se dedica a ser camarera, una profesión que no le gusta dado que estudió farmacia, interrumpe el programa el sonido de un timbre . "¡Uy", se asusta.

Macarena no da crédito a lo que ven sus ojos: un repartidor acaba de aparecer con unas cajas a su nombre. "¿Lo abro?" , pregunta. Sin embargo, el presentador le dice que no hace falta y continúa disimuladamente con la conversación intentando conocer en profundidad a la invitada.

Pero el timbre y el correspondiente repartidor vuelven a interrumpirles. "Esto es del Zara", bromea Macarena. Jorge Javier le pregunta por qué le están llegando tantos paquetes y ella asegura que no ha pedido nada . Entonces, el presentador le deja entender que hay alguien que puede estar enviándole un mensaje y ella no cae en quién puede estar detrás.

Como Macarena no tiene idea de quién puede ser, Jorge Javier le da paso a un contundente vídeo. "A ver cariño, ni yo soy Cristiano Ronaldo, ni tú eres Georgina como para estar comprando tanto. No puede ser que todos los días haya un repartidor en casa, tengamos los armarios a reventar y no nos podamos ir de vacaciones".