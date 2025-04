Joaquín Prat ha querido recalcar que lo que él oyó no fue que Terelu Campos escupiera el chicle directamente, sino que se lo sacó de la boca y lo depositó cuidadosamente con la mano en la de la secretaria.

Ante esas declaraciones, Kike Calleja no dudaba en saltar contra Alessandro Lequio para defender a su gran amiga : “Lo mismo, la persona que te lo contó lo hizo malintencionadamente, que hay mucha gente que cuenta las cosas con mala leche”, decía él.

Por otro lado, aclaraba que veía raro que ese episodio no hubiera salido antes a la luz pública: “ Me llama la atención que nunca haya hablado la secretaria , que podría haberlo hecho, y si pasó en Telecinco… Pues fíjate”, decía.

Pero eso no ha sido todo. Mientras que Kike Calleja relataba cómo fue su reencuentro con Terelu Campos tras volver de ‘Supervivientes’, Alessandro Lequio no podía controlarse y no dudaba en saltar para cargar nuevamente contra ella.