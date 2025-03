Nada más abandonar la aventura, Terelu Campos siguió el ritual que lleva a cabo cada uno de los participantes una vez abandonan la isla: una merecida ducha de agua dulce, una suculenta comida y contemplar su cambio a través de un espejo. Sin dida, la reacción de la presentadora al verse después de más de dos semanas fue llamativa: "Bueno, el culo ni verlo porque entonces ya es para llorar. Este pellejo es para llorar. Pues nada un nuevo look, que nunca esta de más. Ahora este verano ya no me da miedo que me pillen los paparazzi", llegó a manifestar la hija de María Teresa Campos ante el espejo.