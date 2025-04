"Un siglo de historia, eso eres tú, y hoy abuela estamos aquí para celebrarte. ¿Qué te puedo decir que no sepas? Eres divertida, fuerte, valiente y carismática, y por supuesto no hay que olvidar tu punto de descaro que te hace única. Me gustaría darte las gracias por haber convertido tu casa en un espacio de encuentro. Un espacio donde las albóndigas nunca faltaban, ni los vinitos, ni la tortilla, ni tu cariño. Gracias por haber entendido siempre que lo importante no estaba en la mesa, si no a su alrededor. Tú nos lo has inculcado y eso para mí es el verdadero regalo. Solo puedo darte las gracias porque si no existieras, habría que inventarte".