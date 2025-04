Sin embargo, al tiempo de divorciarse conoció a un hombre, quien llevaba una doble vida pues ya tenía una familia. Es por esta razón por la que él negaba estar saliendo con la madre de Esteban a pesar de vivir juntos en la misma casa. "Desgraciadamente, mi madre quedó embarazada de ese señor", señala. Al comunicarle la noticia, él enfureció: "Me dijo que este tipo la había encuellado en plena carpintería y le dijo que si no abortaba la mataba". Para Esteban "fue muy duro" escuchar a su madre llorar cuando le relató aquel enfrentamiento, sin embargo, él no se enteraba de todo porque tan solo era un niño por aquel entonces.