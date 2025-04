"A una amiga mía le pasó", decía Ana Rosa Quintana. La presentadora narraba que no podía darnos el nombre de su amiga pero sí contarnos que ella y su familia compraron una casa de tercera mano y no tardaron en empezar a suceder cosas extrañas: "Eran cosas como olores, cambios de cosas, a molestarle porque se supone que debía ser una habitante que había estado en esa casa y no quería a los nuevos inquilinos", decía.