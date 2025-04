"Buenos días. Estados Unidos tiene Trump y nosotros a Sánchez. Trump se niega a pactar los aranceles con la Unión Europea y Sánchez se niega a pactar con Feijoo. El Gobierno y el PP podrían haber firmado el primer pacto de Estado en años, pero no es no. Como dice el lema del Gobierno, nuestros valores no están en venta. El Gobierno exige en el Congreso al PP que se comporte como un partido de Estado, pero al final no firman con ellos un pacto de Estado", ha comenzado la presentadora.