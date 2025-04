Irene está muy preocupada por su amiga : hace años que llegó a España y todavía no ha conseguido echarse pareja . Ella quiere, pero no lo consigue porque es muy tímida . Por eso, llega a ' El diario de Jorge ' con un objetivo : prepararle una cita a ciegas con un chico que sabe que le va a gustar.

Cuando el invitado ve a Irene sentada al lado suyo, sus ojos se le iluminan. "Me ha sorprendido, es muy guapa la verdad", le confiesa al presentador. Con ella se imagina "haciendo de todo" porque ha sido como amor a primera vista: "Estaba hablando contigo Jorge, he mirado para allá y he pensado: ¿esto es para mí?".