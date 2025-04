La invitada se acerca a su madre con lágrimas en los ojos y ambas se funden en un abrazo. A duras penas se puede escuchar las bonitas palabras que le dice Toñi para tranquilizarla: "No llores. Sabes que siempre hay un poquito de culpa en cada uno y no siempre eres tú. No estés siempre pensando que lo haces todo mal, porque no".