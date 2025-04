Por último, la mujer de David desvela todos los detalles de su secuestro: "Estaba esperando a mi prima con el coche, se acercaron a mi con pistolas y me dijeron que me fuese al asiento de atrás. Revisaron el coche, me preguntaron a que me dedicaba yo y mi familia, de tal manera que hacían un perfil para saber cuánto pueden pedir por ti. En Venezuela no es legal pagar rescates, pero tuvieron que hacerlo. Esto fue en parte un detonante para salir de aquí”