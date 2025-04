Eva Hache recuerda su dura experiencia dirigiendo una película en la que asegura que "acepté sin pensármelo, pero nunca había sentido tanta responsabilidad"

‘Universo Calleja’ prosigue su camino desde Ras Mohhamed, en Egipto, una aventura junto a Jesús Calleja que está dejando momentos inolvidables para todos los invitados. Eva Hache, Santiago Segura, Belén Rueda, David Bisbaly su mujer, Rossana Zanetti, ya han podido compartir primeras experiencias desde el Mar Rojo. Animales Marinos increíbles, emociones y la oportunidad de conocerse un poco mejor.

Desde la sala principal del barco disfrutan de una primera comida juntos donde Jesús Calleja aprovecha para preguntar a la cómica Eva Hache por su trabajo más duro en la trayectoria, dirigir una película. Ella sin dudarlo comenta que “la película está producida por Alex de la Iglesia”, comienza. Sobre cómo le surgió la oportunidad, la cómica asegura que “me llamó Alex diciendo que tenía un guion y que quería que lo dirigiese yo. Fue tal la seguridad con la que me lo dijo que acepté, ni me lo pensé”.

Eva Hache, sobre la dirección de la película: "Nunca había sentido tanta responsabilidad"

Sobre su experiencia dirigiendo una película, Eva Hache asegura que "no sé por qué me llamó a mí, pero me pareció una oportunidad fantástica, porque no hay cosa que más me guste que me digan si puedo hacer algo que no sé hacer. Fue lo peor que he pasado en mi vida porque nunca había sentido tanta responsabilidad. Todo el mundo te pregunta hasta el último detalle y tienes que estar constantemente decidiendo".

Tras esto, Jesús le pregunta sobre la historia de la película, a lo que Eva Hache responde que “es la historia de una mujer a la que le pasa de todo en una sola noche”. Y sobre cómo fue, Hache asegura que “fue bien y todo el mundo pudo recuperar su dinero. Todo el mundo contento.”

La curiosa anécdota entre Eva Hache y Santiago Segura: "No me saludaste"

Después de hablar sobre las distintas películas que ha dirigido Santiago Segura, no ha dudado en recordar un momento de diferencias que compartió junto a Eva Hache, en el que él suelta el bombazo de que en una fiesta "no me saludó y me dijo después que cómo hacía este tipo de cine". Ante esto, la cómica responde con un tajante "porque no me gusta".

Santiago confiesa que la invitó al estreno de la siguiente película, pero ella no aceptó y recuerda su actitud como "macarra". Entre risas, Eva Hache detalla que "es verdad, no me saludaste en el estreno de mi película". Tras esto, el director explica que en un estreno hay que transmitir buen rollo y que no le entusiasmo la película de Hache.