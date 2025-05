Al parecer, Josema no pudo llevar a su novio a su casa porque su madre no lo aceptaba. En una carta que Lina ha leído directo se lo explica con detalle. "Querida mamá. Llevamos un año sin apenas dirigirnos la palabra, en muchas ocasiones me has hecho sentir que no soy el hijo que esperabas y eso me enfada y me entristece. No consigo entender que no aceptes mi homosexualidad y siento que me juzgas por ello", lee.