No obstante, la pretendienta de el Gallo asegura que "hubo buenos momentos": "Me invitaron a unos chupitos". Era en ese momento cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si se acordó en plena oscuridad de El Gallo, a lo que esta respondía un rotundo "sí". Y es que Carla iba a acudir a 'El diario de Jorge', pero debido al percance que sufrió no ha podido: "Ahora ya me estoy preparando para ir a verlo".