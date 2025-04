El invitado de ‘El diario de Jorge’ explica que surgió el amor en uno de sus shows, ya que estuvo dos semanas en el pueblo de ella: “Después del show ella me siguió por Instagram y yo le escribí para ver si le había gustado el espectáculo, y ya hablamos más y quedamos. Desde el primer momento en el circo me fijé en ella ”, asegura.

Además, comenta que ninguno de los dos quería nada serio , ya que él tenía una gira por toda España y no lo veía factible. Sin embargo, en el transcurso de los días que él estuvo en su pueblo, quedaron en varias ocasiones, y el último día ella le dejó una nota despidiéndose.

El invitado explica que "yo estaba muy enfocado en mi trabajo , ella después me demostró que podía seguir con mis objetivos profesionales, y ahí pensé en seguir conociéndonos. Hicimos lo posible para vernos más veces y ella después dejó su trabajo para venir conmigo y sale en las coreografías. Por otro lado, el joven habla de la película de ‘El Gran Showman ’ como un referente de su gran sueño, la cual va a utilizar para pedir matrimonio a su pareja.

Fátima tiene 24 años y llega desde Lugo sin saber que le espera una pedida de mano que no va a olvidar jamás. La invitada al ‘Diario de Jorge’ explica al presentador como conoció a su pareja: “Llevaba días el show en mi pueblo y no me había fijado en ningún cartel, sacamos entradas y eran asientos al final del todo. Finalmente, llegamos tarde, pero casualmente el chico de la entrada nos dejó sitios en la zona vip y ahí fue donde le conocí".