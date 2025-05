Los concursantes creen que Nieves ''habla mucho y hace poco'', y no han dudado a la hora de decírselo, y le recriminan la manera que tiene de cuidar el fuego, algo que a ella no le sienta del todo bien. Pero a quien no le ha sentado bien la actitud de los tres concursantes con su compañera ha sido a Joaquín Prat, que no se ha callado y ha dicho en 'Vamos a ver' lo que piensa al respecto.