Al parecer, al gaditano le pone " nervioso " la "indecisión" de la influencer para hacer leña o pescar. Él está convencido de que está en cualquier tarea menos en la que está haciendo. "Me pone nervioso porque ella quiere hacerlo todo pero no se puede estar en misa y replicando ", comparte en directo Manuel.

Nieves Bolós ha aclarado en la palapa sus gestiones en la playa de Honduras. "Me he encargado de las comidas junto a Pelayo y él ha dicho de hacer el arroz, Manuel no se ha encargado del fuego", comparte. En ese instante es cuando el participante del 'reality' no ha dudado en lanzar reproches contra su compañera. "¡Estás inventando otra vez!", exclamaba. "Yo estaba pendiente del fuego", agregaba.