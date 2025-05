A todas les parece una buena idea y se arrancan con decisión. Sin embargo, una de ellas se separa del grupo ante la atenta mirada del resto. "De verdad, siempre igual. Siempre hacéis lo mismo. No escarmentáis" , afirma Manoli. Todas se quedan ojipláticas, no entienden qué es lo que está sucediendo. "¿Ya nos estás echando la bronca?" , pregunta una de ellas. Las hermanas acusan a la invitada de "pesada" y de que siempre está igual, pero ella sigue enfocada en lo que ha venido: "Siempre hacéis lo que os da la gana".

El presentador les pregunta si ensayan con asiduidad porque, según él, "no se nota" y la respuesta es clara: "De vez en cuando". Sin embargo, para el resto del grupo el problema no es ese, sino que "ella es la más chica de las cinco y es una mandona". Aún así, aseguran que lo que no pueden hacer es practicar todos los días como ella quiere porque tienen una vida.