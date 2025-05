Sofía y Medea eran uña y carne hace unos años, aunque algo sucedió en su relación que puso fin a su amistad

"Por mi parte cero, que me deje en paz"

Entre Sofía y Medea existía una bonita amistad hace unos años. Vivía en el mismo barrio de Castellón y estudiaron juntas. Sin embargo, en la primera etapa académica ya hubo un roce por el que cortaron su relación.

Según Medea, su amistad se terminó por las críticas que recibía de la que pensaba que era como una hermana para ella. "Decía que yo era mala persona y falsa. Me quedé sola por su culpa", comparte a Jorge Javier Vázquez. Medea decidió así cambiar de instituto, pero lo que no se esperaba en ningún momento es que Sofía apareciese.

"Intentó llevarse bien, no le funcionó y cambió de actitud", señala en 'El diario de Jorge'. Medea cree que Sofía le "copiaba en todo". "Siempre ha dicho cosas feas de mí, han sido un cúmulo de cosas", agrega.

Pero lo que no sabía la otra era que le estaba escuchando desde una salita. ¿Qué ha pensado Sofía de las acusaciones de Medea?

Así ha sido el reencuentro entre las examigas

Cuando ha llegado al plató del programa, el encuentro ha sido tenso y frío porque no ha habido ningún saludo entre una y otra. "Me decía gorda, he sufrido bullying por eso", señala. "Dímelo a mí, si te he traído me lo dices a la cara", contestaba la otra.

"Me has dicho muchísimas veces que he ido a por los hombres", agrega Sofía. Medea no daba crédito con las acusaciones de su examiga y han llegado a un acuerdo: no volverse a dirigir la palabra. "Hemos vivido lo que hemos vivido. Se ha acabado, pero es una tras otra haces cosas que no son de persona normal y lo sabes. Todo lo que yo te he hecho ha sido porque ella se ha sobrepasado", compartía.